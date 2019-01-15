Без шансов. Сергей Карякин выбыл из списка претендентов на победу в гонке "Дакар".

Его багги перевернулся с песчаной дюны. Карякин признался, что просто не заметил препятствие. Но с дистанции сходить не стал — три с половиной часа вдвоем со штурманом ремонтировал машину, а после продолжил гонку. Правда, финишировал только 20-ым. При том, что прежде был в первой тройке. Болельщики хотя и расстроились, но поддержали спортсмена, в комментариях написали: главное, что после ЧП Сергей остался цел.