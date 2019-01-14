Суд над беглым бизнесменом Сергеем Капчуком начался с проблем

Фигурант и его адвокат «завалили» судью ходатайствами. Знаменитого в 90ых предпринимателя Сергея Капчука обвиняют в хищении 2 млрд неденоминированных рублей, принадлежавших «Свердловской железной дороге». По версии следствия, к совершению преступления был причастен не только подсудимый, но и его брат Константин. Тот уже отбыл наказание, а Сергей в 2005 году скрылся за границей. Вернувшись на родину после 15 лет скитаний, он оказался в Ленинском суде Екатеринбурга. Сегодня Капчук должен был заслушать обвинительное заключение, однако попросил дать ему несколько дней на изучение материалов дела. По его словам, он успел прочитать только два тома из 20. Судья пошла навстречу и объявила перерыв до 21 января.