Ставят на крыло: в Березовском выхаживают крошечную сову

Теперь о природе ей, похоже, придется забыть — травма крыла оказалась очень серьезной. Ветеринары с трудом определили, что их пациентка самка — воробьиные сычи практически не отличаются внешне. Это самая маленькая сова на Урале. Взрослые особи не вырастают выше 19 сантиметров. По словам зоологов, эта, скорее всего, жила в пионерском поселке — рядом с людьми. Ведь птица оказалась очень доверчивой и совсем не пугливой. Она дает взять себя в руки, погладить и даже лечить. Процедуры переносит стойко. А их ей предстоит еще немало. Впереди у пострадавшей анализы, рентген и курс препаратов. Раненое крыло врачи надеются восстановить, правда, летать птица все равно вряд ли когда-нибудь сможет.