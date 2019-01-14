Старый новый рок в 18 раз собрал в Екатеринбурге музыкантов со всей страны

Старый новый рок в 18 раз собрал в Екатеринбурге музыкантов со всей страны

На соседних площадках медведи, рэперы и лекторы — послушать о музыке желающих не чуть не меньше, чем саму музыку. Вслушиваться приходится и в тексты: чего стоит такая цитата -«воздушно-капельным путем в меня проник Артём». Звучало это всё на фестивале «Старый новый рок»-2019. Он стал самым многочисленным и самым молодым за всю историю фестиваля. Мы собрали мнения участников и гостей.

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