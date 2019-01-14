Картину уральского режиссера Алексея Федорченко назвали лучшим российским фильмом 2018

Премию «Белый слон» кинокритики присудили киноленте сразу в трех номинациях

Главная роль у шестилетней Марты Козловой, которая за весь фильм не произнесла ни слова. Зато многое сказала глазами. Теперь у девочки есть свой «слон» и мечта на миллион. О том, что осталось за кадром Федорченко рассказал в интервью. А также придется ли фильму «Война Анна» биться за прокат на больших экранах?

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