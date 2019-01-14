Из парка Маяковского выгнали Деда Мороза

Все происходящее Дед Мороз снял на телефон. Он рассказал, что в канун Старого нового года решил порадовать посетителей парка. Гулял по аллеям и фотографировался с детьми. Но вот охране сказочная фотосессия не понравилась. Они приняли ее за несанкционированную акцию. Деда Мороза обвинили в том, что он обманом — без билета — проник на каток. И брал деньги за фотографии. Кроме того, волшебника заподозрили в опьянении. Обвинения он уже назвал клеветой и даже решил пройти медосвидетельствование