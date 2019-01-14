Инвалид войны изобрел механизм, облегчающий жизнь особенных горожан

Коляска помогает человеку встать и позволяет менять положения тела

Екатеринбуржец изобрел инвалидную коляску нового типа, которая помогает людям с ограниченными возможностями почувствовать себя свободней, причем даже в весьма пикантных ситуациях. Как сделать так, чтобы человеку в кресле стало лучше, изобретатель Александр Петрович знает по собственному опыту: он после серьезной травмы на войне сам был лишен возможности ходить.

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