Инвалид войны изобрел механизм, облегчающий жизнь особенных горожан

Екатеринбуржец изобрел инвалидную коляску нового типа, которая помогает людям с ограниченными возможностями почувствовать себя свободней, причем даже в весьма пикантных ситуациях. Как сделать так, чтобы человеку в кресле стало лучше, изобретатель Александр Петрович знает по собственному опыту: он после серьезной травмы на войне сам был лишен возможности ходить.