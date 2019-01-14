Биатлонист Антон Шипулин закончил спортивную карьеру и хочет начать политическую

О новом этапе в карьере свердловского биатлониста обмолвился губернатор Евгений Куйвашев. Хотя прямо о политических амбициях Шипулина глава региона не сказал, эксперты провели параллели. Олимпиец, который в конце прошлого года решил уйти из большого спорта, может занять вакантное место в Госдуме. Оно освободилось после того, как Сергей Бидонько сложил полномочия в связи с получением должности вице-губернатора по внутренней политике.