Биатлонист Антон Шипулин закончил спортивную карьеру и хочет начать политическую

Олимпийский чемпион планирует работать в Госдуме

О новом этапе в карьере свердловского биатлониста обмолвился губернатор Евгений Куйвашев. Хотя прямо о политических амбициях Шипулина глава региона не сказал, эксперты провели параллели. Олимпиец, который в конце прошлого года решил уйти из большого спорта, может занять вакантное место в Госдуме. Оно освободилось после того, как Сергей Бидонько сложил полномочия в связи с получением должности вице-губернатора по внутренней политике.

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