Жители двух районов Екатеринбурга объединились, чтобы отстоять отменённую маршрутку

Только начавшаяся транспортная реформа вызвала массовые протесты. Смысл изменений — убрать дублирующие маршруты, чтобы не было каннибализма в общественном транспорте, повысить частоту движения за счет сокращения дистанции — многие горожане не поняли и не оценили. Жители двух районов города объединились, чтобы сохранить один из двух первых отмененных маршрутов, 024-й. И их основное требование как раз в том и состоит, что дистанция должна быть длинной, и чтобы никаких пересадок!