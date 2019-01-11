Жители двух районов Екатеринбурга объединились, чтобы отстоять отменённую маршрутку

024 автобус связывал Вторчермет с Сортировкой

Только начавшаяся транспортная реформа вызвала массовые протесты. Смысл изменений — убрать дублирующие маршруты, чтобы не было каннибализма в общественном транспорте, повысить частоту движения за счет сокращения дистанции — многие горожане не поняли и не оценили. Жители двух районов города объединились, чтобы сохранить один из двух первых отмененных маршрутов, 024-й. И их основное требование как раз в том и состоит, что дистанция должна быть длинной, и чтобы никаких пересадок!

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Жители двух районов Екатеринбурга объединились, чтобы отстоять отменённую маршрутку