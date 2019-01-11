Успеть за 15 минут: водители жалуются на новые расценки «Кольцово»

Въезд на территорию аэропорта подорожал в 2,5 раза

Стоимость парковки, если провожающий-встречающий не успел выехать за пределы аэропорта в бесплатное время, теперь составляет не 200, а 500 рублей в час. Повышение стоимости парковки, о котором аэропорт особо не распространялся, вызвало волну негодования в городе. В хабе говорят, что это вынужденная мера, и предлагают водителям оставлять машины на кратковременной стоянке.

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пятница 11 Января 2019
Успеть за 15 минут: водители жалуются на новые расценки «Кольцово»