Цирк – наш: свердловские депутаты предлагают перевести его из федеральной собственности в областную

Пока под предложением о передаче цирка региону подписалась треть депутатов. По словам законодателей, именно областной бюджет в последние годы поддерживал это предприятие. В него было вложено около ста миллионов рублей. Часть денег пошла на ремонт фасада здания. Собственник Росгосцирк — несмотря на запросы директора Анатолия Марчевского — не потратил на филиал ни копейки. Вместо этого уволил Марчевского, закрыл цирковую студию для детей и отменил благотворительные выступления. В случае, если цирк всё же станет региональным, законодатели обещают вернуть социальные проекты и восстановить Анатолия Марчевского в должности.