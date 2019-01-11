Пока под предложением о передаче цирка региону подписалась треть депутатов. По словам законодателей, именно областной бюджет в последние годы поддерживал это предприятие. В него было вложено около ста миллионов рублей. Часть денег пошла на ремонт фасада здания. Собственник Росгосцирк — несмотря на запросы директора Анатолия Марчевского — не потратил на филиал ни копейки. Вместо этого уволил Марчевского, закрыл цирковую студию для детей и отменил благотворительные выступления. В случае, если цирк всё же станет региональным, законодатели обещают вернуть социальные проекты и восстановить Анатолия Марчевского в должности.
Цирк – наш: свердловские депутаты предлагают перевести его из федеральной собственности в областную
Такое предложение парламентарии направят в Министерство культуры России и губернатору Евгению Куйвашеву
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пятница 11 Января 2019
Цирк – наш: свердловские депутаты предлагают перевести его из федеральной собственности в областную