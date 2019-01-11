Рукописи горят: работы скульптора Геворкяна погибли в огне

Огонь уничтожил сотни работ мастера и его сына, у которого вот-вот должна была открыться выставка в Москве. Но самой большой потерей для скульптора стала его кошка с котятами, погибшие в пожаре. Теперь Геворку Геворкяну собирают деньги на восстановление мастерской