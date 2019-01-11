Образ отцов-основателей Татищева и де Геннина — светлый и платный! Оказывается, нужно платить за фотографии памятника основателям Екатеринбурга, тому, что стоит на площади Труда исстари зовётся «Бивисом и Бадхедом». Претензии на лики Василия Никитича и Вильгельма Ивановича предъявляет (в том числе и в суде) скульптор Пётр Чусовитин.
Памятник раздора: юристы требуют деньги за фото памятника Татищеву и де Геннину
По мнению истцов, создатели путеводителя о Екатеринбурге не заключили договор с правообладателем
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пятница 11 Января 2019
Памятник раздора: юристы требуют деньги за фото памятника Татищеву и де Геннину