Памятник раздора: юристы требуют деньги за фото памятника Татищеву и де Геннину

Образ отцов-основателей Татищева и де Геннина — светлый и платный! Оказывается, нужно платить за фотографии памятника основателям Екатеринбурга, тому, что стоит на площади Труда исстари зовётся «Бивисом и Бадхедом». Претензии на лики Василия Никитича и Вильгельма Ивановича предъявляет (в том числе и в суде) скульптор Пётр Чусовитин.