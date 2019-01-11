Памятник раздора: юристы требуют деньги за фото памятника Татищеву и де Геннину

По мнению истцов, создатели путеводителя о Екатеринбурге не заключили договор с правообладателем

Образ отцов-основателей Татищева и де Геннина — светлый и платный! Оказывается, нужно платить за фотографии памятника основателям Екатеринбурга, тому, что стоит на площади Труда исстари зовётся «Бивисом и Бадхедом». Претензии на лики Василия Никитича и Вильгельма Ивановича предъявляет (в том числе и в суде) скульптор Пётр Чусовитин.

Также в разделе Город

На форуме «100+» обсудили строительство новых небоскребов
07.12.2018
На форуме «100+» обсудили строительство новых небоскребов
Пассажиры метро в новом году поедут на улучшенных вагонах
09.01.2019
Пассажиры метро в новом году поедут на улучшенных вагонах
Улица Гражданская будет закрыта ещё месяц
27.07.2018
Улица Гражданская будет закрыта ещё месяц
Екатеринбург наконец-то начали украшать к празднику
26.12.2018
Екатеринбург наконец-то начали украшать к празднику
пятница 11 Января 2019
Памятник раздора: юристы требуют деньги за фото памятника Татищеву и де Геннину