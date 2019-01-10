В России хотят ужесточить правила усыновления

Новый законопроект запрещает усыновлять больше одного ребенка в год

Исключение сделают только при усыновлении братьев и сестер. Еще одно новшество: обязательное психологическое обследование всей приемной семьи, сейчас его проходит только один усыновитель. Такой законопроект разработали в министерстве просвещения. Предполагается, что закон заработает через два года. И поможет уменьшить количество детей-сирот. За последние пять лет их уже стало меньше почти в полтора раза. Сейчас таких 47 тысяч — это рекордный показатель для России. Новый документ содержит не только запреты. Он разрешает брать приемных детей ВИЧ-инфицированным родителям.

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В России хотят ужесточить правила усыновления