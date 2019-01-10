В Екатеринбурге ищут человека, выигравшего в лотерею полмиллиарда рублей

Вопреки статистике и здравому смыслу, екатеринбуржец выиграл в лотерею полмиллиарда рублей. Правда, организаторы до сих пор ничего не могут сказать о счастливчике — мужчина это или женщина. Новоиспеченный мультимиллионер до сих пор не дал о себе знать. Зато вдохновил десятки горожан на покупку заветного билета. Что поможет разбогатеть за пару минут: количество лотерейных бланков, регулярность участия или все-таки госпожа-удача?