В Екатеринбурге ищут человека, выигравшего в лотерею полмиллиарда рублей

За выигрышем пока никто не явился

Вопреки статистике и здравому смыслу, екатеринбуржец выиграл в лотерею полмиллиарда рублей. Правда, организаторы до сих пор ничего не могут сказать о счастливчике — мужчина это или женщина. Новоиспеченный мультимиллионер до сих пор не дал о себе знать. Зато вдохновил десятки горожан на покупку заветного билета. Что поможет разбогатеть за пару минут: количество лотерейных бланков, регулярность участия или все-таки госпожа-удача?

Также в разделе Жизнь

Шоу для свердловчан старше 50-лет устроили в Екатеринбурге
04.12.2018
Шоу для свердловчан старше 50-лет устроили в Екатеринбурге
Еда за три рубля. В Екатеринбурге стартовал гастрономический эксперимент
10.09.2018
Еда за три рубля. В Екатеринбурге стартовал гастрономический эксперимент
Деды Морозы со всей страны съехались в Арамиль на форум
03.12.2018
Деды Морозы со всей страны съехались в Арамиль на форум
На Урале проходит трофейный форум
22.10.2018
На Урале проходит трофейный форум
Вчера
В Екатеринбурге ищут человека, выигравшего в лотерею полмиллиарда рублей