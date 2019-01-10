Парк в центре Екатеринбурга отремонтируют на деньги с продажи картин

Заброшенное пространство на Куйбышева-Луначарского приведут в порядок

Сквер у здания Союза художников давно нуждался в реконструкции. Так, где раньше даже был фонтан, сейчас царит запустение. Чтобы преобразить пространство, волонтеры планируют провести аукцион, где распродадут картины уральцев. Несколько художников уже дали согласие. По словам организаторов, благодаря акции, горожане смогут убить двух зайцев: украсить свой дом хорошей картиной и облагородить участок города.

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Парк в центре Екатеринбурга отремонтируют на деньги с продажи картин