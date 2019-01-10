Минтранс хочет законодательно запретить высадку детей-безбилетников из автобусов

Поводом стала череда резонансных случаев, когда юных пассажиров выставляли на мороз

Последний скандал, который прогремел на всю страну, случился в Екатеринбурге в декабре. Водитель маршрутки высадил школьницу за семь остановок от дома, потому что она была единственной пассажиркой. Делом заинтересовалась местная прокуратура, а вскоре — и федеральное Министерство транспорта. Глава ведомства Евгений Дитрих предложил запретить выгонять детей и подростков из автобусов, даже если они едут без билета. По мнению чиновника, это ставит под угрозу их здоровье и жизнь. Такой законопроект уже внесен в правительство и касается «зайцев» до 16 лет. При этом их законным представителям могут выписать штраф.

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