Из-за праздников в центрах переливания сократились запасы крови

Востребованы все группы крови, особенно с отрицательным резус-фактором. В городе исчерпан запас донорской крови. Новогодние каникулы выдались бурными: ДТП, пожары, десятки пострадавших, которым потребовался жизненный ресурс. Именно по причине праздников добровольцы не торопятся делиться своим кровным. Постоянных доноров с особенно ценным отрицательным резусом приходиться даже вызывать по телефону. Помогут ли избавить город от малокровия новые технологии?