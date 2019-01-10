Из-за праздников в центрах переливания сократились запасы крови

Врачи призывают доноров прийти на станции переливания

Востребованы все группы крови, особенно с отрицательным резус-фактором. В городе исчерпан запас донорской крови. Новогодние каникулы выдались бурными: ДТП, пожары, десятки пострадавших, которым потребовался жизненный ресурс. Именно по причине праздников добровольцы не торопятся делиться своим кровным. Постоянных доноров с особенно ценным отрицательным резусом приходиться даже вызывать по телефону. Помогут ли избавить город от малокровия новые технологии?

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