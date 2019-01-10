Деньги на свалку: введены новые тарифы на вывоз отходов и новые условия

Мусорная реформа, о которой много говорили и долго откладывали, наконец, стартовала. Вывоз отходов — теперь это отдельная строка в квитанциях. Тем очевиднее будет стоимость услуги, которая раньше скрывалась за размытой формулировкой «содержание жилья». Кроме того мусорная цена будет зависеть не от квадратных метров, а от количества прописанных. Платить будем больше, но есть за что. Екатеринбуржцы отправляют на свалку тонны отходов, рекордными в этом плане были новогодние каникулы.