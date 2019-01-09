Свердловский министр предложил взламывать двери при угрозе взрыва газа

Как предотвратить ЧП в домах с газовыми плитами, на федеральном уровне заговорили после трагедии в Магнитогорске. Из-за взрыва в панельной 9-этажке там накануне Нового года погибли 39 человек. Чтобы подобного больше не случалось, чиновники предложили дать газовикам право срезать замки и заходить в квартиры, где им не открывают — иначе могут пострадать соседи. С этим согласен и свердловский министр Николай Смирнов. По его словам, «Осознание приоритета безопасности своего жилища, своей жизни и жизни соседей должно превалировать». Идею уже поддержали специалисты газовых служб, которым сейчас приходится отключать целые дома от газа из-за невозможности попасть в одну квартиру.