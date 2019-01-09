Полицейские отправились в комендантский патруль

Инспекторы ищут на улицах детей, гуляющих в темное время без присмотра

После 10 вечера несовершеннолетним нельзя находиться в общественных местах без взрослых. Операция стартовала еще 30 декабря — когда у екатеринбургских детей начались зимние каникулы. В это время полтысячи сотрудников полиции ежедневно обходят клубы, торговые центры, вокзалы и общепиты в поисках подростков, которые гуляют сами по себе. За праздники комендантские патрульные проверили более тысячи трехсот мест и задержали 8 десятков малолетних, в том числе находившихся в розыске. Всех их передали родителям, однако, теперь на учете будет состоять вся семья.

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