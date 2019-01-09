Химия чувств: влюбленные победили рак

Жених поддержал невесту, у которой обнаружили болезнь на третьей стадии

Любовь творит чудеса. В этом убедилась пара из Екатеринбурга. Ремиссия онкологического заболевания совсем еще юной девушки стало возможной во многом благодаря поддержке жениха. Страшный диагноз, затем несколько курсов химиотерапии и свадьба, в реальность которой, казалось, уже нельзя поверить. Подробности удивительной, вселяющей надежду истории.

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среда 09 Января 2019
Химия чувств: влюбленные победили рак