Химия чувств: влюбленные победили рак

Любовь творит чудеса. В этом убедилась пара из Екатеринбурга. Ремиссия онкологического заболевания совсем еще юной девушки стало возможной во многом благодаря поддержке жениха. Страшный диагноз, затем несколько курсов химиотерапии и свадьба, в реальность которой, казалось, уже нельзя поверить. Подробности удивительной, вселяющей надежду истории.