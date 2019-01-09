Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин в тройке лидеров после этапа ралли «Дакар»

Позади уже больше четырехсот, и пока российский спортсмен доволен выступлением. Хотя сложностей на пути у россиян немало. В первую очередь, это погода — в Перу, где проходит самая престижная гонка планеты, очень жарко. Спортсмены тюбиками изводят солнцезащитный крем и с ювелирной точностью рассчитывают давление в шинах. Если перекачать или, наоборот, не докачать колеса можно потерять время. Экипаж Сергея Карякина пока не рискует — впереди еще 8 этапов из 10, и любой лихой маневр может отбросить команду в конец списка, где сейчас значатся 30 сборных. В этом году россияне планируют взять реванш за неудачный 2018-ый, когда его экипаж сошел с дистанции.