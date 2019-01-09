30 миллионов на собак: мэрия объявила конкурс на отлов и содержание бродячих животных

За работу подрядчику готовы заплатить круглую сумму

Контракт заключат на один год. За эти деньги подрядчик должен будет отловить почти три тысячи животных и отправить их в пункты кратковременного содержания. Там их стерилизуют или кастрируют. Приюты должны быть оборудованы ограждениями и снарядами для занятий с собаками. А в штате передержки нужны ветеринар, специалист по содержанию собак и кинолог. Кроме того, в выделенные 30 миллионов рублей входят коммунальные платежи и ряд других обязательных работ.

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30 миллионов на собак: мэрия объявила конкурс на отлов и содержание бродячих животных