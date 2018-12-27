Жители села Покровское под Нижним Тагилом жалуются на вонь от свалки птичьего помёта

По словам местных, это может вылиться в экологическое бедствие

Как рассказывают жители, отходы принадлежат местной птицефабрике — на полях она складирует отходы жизнедеятельности куриц. По подсчетам экспертов, их около 30 тонн. Деятельность предприятия не раз проверяла природоохранная прокуратура. По словам надзорного ведомства, ничего криминального в вывозе помета они не нашли. Земли, куда его сваливали, принадлежали фабрике. Но если сейчас выяснится, что территория используется незаконно, фабрике придется заплатить крупный штраф.

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