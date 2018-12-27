Как рассказывают жители, отходы принадлежат местной птицефабрике — на полях она складирует отходы жизнедеятельности куриц. По подсчетам экспертов, их около 30 тонн. Деятельность предприятия не раз проверяла природоохранная прокуратура. По словам надзорного ведомства, ничего криминального в вывозе помета они не нашли. Земли, куда его сваливали, принадлежали фабрике. Но если сейчас выяснится, что территория используется незаконно, фабрике придется заплатить крупный штраф.
Жители села Покровское под Нижним Тагилом жалуются на вонь от свалки птичьего помёта
По словам местных, это может вылиться в экологическое бедствие
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