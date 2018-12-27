В сети алкомаркетов «Красное и белое» прошли массовые обыски

Трезвый расчет. Популярную сеть алкомаркетов «Красное и белое» заподозрили в неуплате налогов и торговле контрафактом. На складах по всей России, в том числе и Екатеринбурге, прошли обыски. Сотрудники ФСБ проверяли документацию и маркировки. Из-за оперативных мероприятий работа в распределительных центрах остановилась. Грузовики не могли выехать в рейс, сотрудников силой удерживали на работе. До самих магазинов эхо скандала пока не докатилось. Там идет бойкая предпраздничная распродажа.