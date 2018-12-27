В Екатеринбурге появился «Гортранс»

Он уже приступил к оперативному управлению пассажирскими перевозками

Реформа докатилась и до самих транспортных предприятий. Вместо объединения автобусников и трамвайно-троллейбусного управления в Екатеринбурге появился единый «Гортранс». Он уже приступил к оперативному управлению пассажирскими перевозками. После слияния под одним названием работает весь наземный общественный транспорт. Это было сделано для того, чтобы повысить его эффективность и оптимизировать управление. Впрочем, для горожан структурные изменения пройдут незаметно: количество машин, как и штаты обоих предприятий — а это более 6 тысяч человек, не сократятся; на стоимость проезда реорганизация ближайшее время также не повлияет.

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