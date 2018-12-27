В Екатеринбурге отменят две популярные маршрутки

Приехали. Власти начинают перекраивать маршрутную карту города. Первыми коснутся изменения тех, кто ездит на маршрутках 04 и 024. С перевозчиками, работающими на этих направлениях, решено не продлевать контракты. Главный аргумент — на этих линиях работают дублирующие маршруты. Так мэрия решила экономить и постепенно готовиться к масштабной реформе.