Новогодний спектакль создали воспитанники дома детского творчества

Добро пожаловать на борт лайнера 2019. В Ленинском районе, который полностью готов к празднованию Нового года, стартовали традиционные елки. Так, воспитанники дома детского творчества, как всегда, дарят волшебную сказку своим сверстникам. Каждый спектакль проходит по-разному , юным артистам приходится постоянно импровизировать. Учащиеся театральной, танцевальной студий, а также школы вожатых создают новогоднее настроение в течение полутора часов. Декорации к спектаклю также созданы силами воспитанников дома творчества. Елки здесь одни из самых популярных в городе — благодаря профессионализму юных артистов. Поэтому желающие отправиться в новогоднее путешествие приезжают со всего города. Кстати, администрация Ленинского района приглашает всех завтра в 15-30 на открытие городка в парке Архипова, а в поселке Совхозный елка уже зажглась уже сегодня вечером. Не забудет Дед Мороз поздравить и детей из многодетных семей и сирот. По инициативе администрации Ленинского района они посетят новогоднее представление и найдут сладкие подарки под елкой.