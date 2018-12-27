Добро пожаловать на борт лайнера 2019. В Ленинском районе, который полностью готов к празднованию Нового года, стартовали традиционные елки. Так, воспитанники дома детского творчества, как всегда, дарят волшебную сказку своим сверстникам. Каждый спектакль проходит
Новогодний спектакль создали воспитанники дома детского творчества
В Ленинском районе стартовали традиционные ёлки
Добро пожаловать на борт лайнера 2019. В Ленинском районе, который полностью готов к празднованию Нового года, стартовали традиционные елки. Так, воспитанники дома детского творчества, как всегда, дарят волшебную сказку своим сверстникам. Каждый спектакль проходит