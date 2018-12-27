На базе УрФУ создадут научно-образовательный центр

К проекту планируют привлечь УрО РАН и крупнейшие промышленные компании региона

Ожидается, что к созданию центра подключатся УГМК, Уралвагонзавод и Нижнетагильский металлургический комбинат. А также правительство региона — ему предстоит придумать, как замотивировать предприятия на исследования, разработки и софинансирование проектов. Уральский научно-образовательный центр должен работать по таким направлениям, как энергетика, нейротехнологии, новые материалы, новые производственные технологии и «Умный регион». Ранее идею предварительно одобрил министр науки и высшего образования России Михаил Котюков, побывавший с визитом в УрФУ. Аналогичный центр может появиться в Челябинске на базе Южно-Уральского государственного университета.

Также в разделе Образование

В Екатеринбурге стартует запись в первые классы
14.12.2018
В Екатеринбурге стартует запись в первые классы
Ученики школы на Уралмаше нарисовали плакаты на тему ЛГБТ
28.11.2018
Ученики школы на Уралмаше нарисовали плакаты на тему ЛГБТ
Берегись автомобиля! В Краснотурьинске под колесами погиб 10-летний велосипедист
21.09.2018
Берегись автомобиля! В Краснотурьинске под колесами погиб 10-летний велосипедист
В Екатеринбурге открыли группы временного пребывания для малышей до 3 лет
10.08.2018
В Екатеринбурге открыли группы временного пребывания для малышей до 3 лет
Вчера
На базе УрФУ создадут научно-образовательный центр