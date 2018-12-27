На базе УрФУ создадут научно-образовательный центр

Ожидается, что к созданию центра подключатся УГМК, Уралвагонзавод и Нижнетагильский металлургический комбинат. А также правительство региона — ему предстоит придумать, как замотивировать предприятия на исследования, разработки и софинансирование проектов. Уральский научно-образовательный центр должен работать по таким направлениям, как энергетика, нейротехнологии, новые материалы, новые производственные технологии и «Умный регион». Ранее идею предварительно одобрил министр науки и высшего образования России Михаил Котюков, побывавший с визитом в УрФУ. Аналогичный центр может появиться в Челябинске на базе Южно-Уральского государственного университета.