Многодетную семью со скандалом и стрельбой выгнали со съемной квартиры

Хотя договор аренды ещё не закончился

С вещами на выход. Многодетную семью выгнали из съемной квартиры под дулом пистолета. Хотя договор аренды ещё не закончился. Пострадавшие утверждают, что им всю ночь пришлось держать оборону — в двери ломились хозяйка и нетрезвые соседи, угрожавшие расстрелом. Прорвавшись внутрь, хозяйка квартиры набросилась на арендатора — мать таскали за волосы и несколько часов держали на ногах. Владелица комнаты утверждает — это вынужденная мера. Мол, семья Ильиных не платила за жилье.

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Многодетную семью со скандалом и стрельбой выгнали со съемной квартиры