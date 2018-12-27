Многодетную семью со скандалом и стрельбой выгнали со съемной квартиры

С вещами на выход. Многодетную семью выгнали из съемной квартиры под дулом пистолета. Хотя договор аренды ещё не закончился. Пострадавшие утверждают, что им всю ночь пришлось держать оборону — в двери ломились хозяйка и нетрезвые соседи, угрожавшие расстрелом. Прорвавшись внутрь, хозяйка квартиры набросилась на арендатора — мать таскали за волосы и несколько часов держали на ногах. Владелица комнаты утверждает — это вынужденная мера. Мол, семья Ильиных не платила за жилье.