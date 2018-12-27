Итоги года: Городской дозор объехал героев своих сюжетов

Внимание журналистов помогло спорящим сторонам найти общий язык

Да будет свет. Рабочие, которые, меняя козырек, разрушили целое крыльцо, пообещали жителям дома на Самолетной сделать дворовое освещение. Так сказать, чтобы компенсировать моральный ущерб. Городской дозор под конец года объехал самые проблемные точки Екатеринбурга и проверил, все ли исправлено. Как выяснилось, зачастую только внимание журналистов помогает спорящим сторонам найти общий язык.

Также в разделе Городской дозор

Коммунальщики Академического складируют снег на берегу реки
17.12.2018
Коммунальщики Академического складируют снег на берегу реки
Екатеринбуржец уже 6 лет живет без голубого топлива
13.12.2018
Екатеринбуржец уже 6 лет живет без голубого топлива
Жительница Уктуса чуть не околела в новой квартире
19.12.2018
Жительница Уктуса чуть не околела в новой квартире
Жители многоэтажки больше двух недель ждут запуска лифта
18.12.2018
Жители многоэтажки больше двух недель ждут запуска лифта
Вчера
Итоги года: Городской дозор объехал героев своих сюжетов