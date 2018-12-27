Итоги года: Городской дозор объехал героев своих сюжетов

Да будет свет. Рабочие, которые, меняя козырек, разрушили целое крыльцо, пообещали жителям дома на Самолетной сделать дворовое освещение. Так сказать, чтобы компенсировать моральный ущерб. Городской дозор под конец года объехал самые проблемные точки Екатеринбурга и проверил, все ли исправлено. Как выяснилось, зачастую только внимание журналистов помогает спорящим сторонам найти общий язык.