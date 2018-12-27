Экскурсию по ледовому городку провели для приемной комиссии

Ловушки для детей и голосование для родителей. Ледовый городок на площади 1905го года готов к встрече гостей. Это заявил глава Екатеринбурга после проверки аттракционов. Внимание Александр Высокинский обращал, в первую очередь не на скульптуры, а на мусорные баки и заграждения. Выходы из городка должны быть безопасны — чтобы расшалившиеся дети выбежали на дорогу. Впрочем, покинуть ледовую сказку они вряд ли захотят — горожанам обещают настоящий праздник.