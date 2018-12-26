Жители домов на Стрелочников борются за тепло

После ремонта теплотрассы подводящие трубы перемерзли

Настоящая война за возвращение тепла развернулась в нескольких домах на улице Стрелочников. После ремонта теплотрассы подводящие трубы перемерзли и 11 деревянных бараков словно вернулись в дореволюционное прошлое. Вот уж где точно можно прочувствовать морозное дыхание наступающего Нового Года. Более того, нет даже информации, что случилось. Жители предполагают, что труба с горячей водой замерзла. Последние годы так происходит каждую зиму. Домам все-таки уже почти век, а на капремонт жителям взносы не начисляют.

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