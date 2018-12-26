Юлия Савиновских переехала в Испанию из-за угроз

Екатеринбурженка, у которой забрали приемных детей из-за удаления груди, эмигрировала. Юлия Савиновских, которая проиграла все российские суды, теперь планирует обратиться в Европейский орган, защищающий права человека. Документы она готовит, уже будучи в Испании, куда переехала всей семьей. Смена места жительства больше напоминала побег. По словам адвоката Савиновских, на родине матери угрожали. Из-за того, что она пыталась оспорить решение об изъятии приемных малышей, у Юлии грозились забрать и родных. Ведь ее брак с мужем на заседаниях не раз называли гомосексуальным. Все из-за операции по уменьшению молочных желез, которую она провела после двух родов. Для соцработников это стало поводом забрать у горожанки двоих опекаемых сыновей — женщину заподозрили в том, что она хочет сменить пол. По словам Юлии, она по-прежнему надеется на воссоединение с мальчиками. Из-за отклонений в развитии шансы быть усыновленными у них минимальные.