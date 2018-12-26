Синоптики пообещали Екатеринбургу потепление в новогодние праздники

Сибирский антициклон покидает регион

Так что новогодние праздники обещают быть не такими морозными. Уже в ближайшие дни температура поднимется примерно на пять градусов, а вот давление — наоборот — упадет. На 10 миллиметров ртутного столба. Благодаря циклону с Западной части России, выпадет снег, так что сугробы подрастут. Кстати, сейчас толщина снежного покрова на 10 сантиметров ниже нормы. Осадки прекратятся лишь на несколько дней с 31 декабря по 4 января, после — снова ожидают снег и стабильные 10-17 градусов мороза.

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