С Нового года Екатеринбург станет по-новому платить за вывоз бытовых отходов

Региональные операторы сегодня впервые рассказали о том, какие изменения ждут регион в связи с мусорной реформой, которая стартует с 1 января. Постпраздничного коллапса не будет, но со следующей недели тариф на мусор для жителей области увеличится. Местами — в разы. В Екатеринбурге, к примеру, каждому прописанному в квартире придется платить 148 рублей. В колл-центре спецавтобазы суматоха, и она отнюдь не предновогодняя. Горожане обрывают телефон, чтобы узнать, как и сколько им теперь платить за вывоз мусора. Наталья даже приехала лично, чтобы заключить новый договор. Женщина — председатель сада Мирный. И недовольна, что дачников обязывают платить за напрасный труд.