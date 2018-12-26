Инвалид по зрению, которого обидел кондуктор, подвергся новым нападкам

Скандал случился уже на другом маршруте

После встречи с руководством транспортной компании, которая проштрафилась, мужчина поехал домой на другом автобусе… И там скандальная история повторилась! Кондуктор вновь стала требовать Рината заплатить за собаку-поводыря. Споры дошли до рукоприкладства. Досталось представителю центра реабилитации инвалидов, который попытался снять нарушение на видео.

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