Инвалид по зрению, которого обидел кондуктор, подвергся новым нападкам

После встречи с руководством транспортной компании, которая проштрафилась, мужчина поехал домой на другом автобусе… И там скандальная история повторилась! Кондуктор вновь стала требовать Рината заплатить за собаку-поводыря. Споры дошли до рукоприкладства. Досталось представителю центра реабилитации инвалидов, который попытался снять нарушение на видео.