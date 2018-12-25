Ведение беременности кризисных мам

Кризисные мамы – так медики называют женщин, которые трудно вынашивают ребенка. Происходить это может по ряду причин: из-за собственных болезней или диагнозов у еще не рожденных малышей. И первостепенная задача у врачей перинатального центра, которые и работают с такими женщинами, это сохранить беременность — несмотря на страхи и проблемы как жизненные, так и со здоровьем.