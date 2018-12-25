В посёлке Белоярский травят собак

Жители едва пожаловались на стаю бездомных псов, как последовала незамедлительная реакция

Животные стали гибнуть. Одна из собак в муках скончалась прямо на школьном стадионе, так что невольными свидетелями гибели стали и ученики. Собаки хоть вели себя агрессивно, но о том, что от бездомных животных будут избавляться таким нечеловеческим способом, местные и подумать не могли. Что именно произошло на территории школы, директор сказать не может. Но как раз на днях она обращалась в местную управу с просьбой отловить бездомных собак. После этого во дворе видели бьющихся в судорогах псов.

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В посёлке Белоярский травят собак