В посёлке Белоярский травят собак

Животные стали гибнуть. Одна из собак в муках скончалась прямо на школьном стадионе, так что невольными свидетелями гибели стали и ученики. Собаки хоть вели себя агрессивно, но о том, что от бездомных животных будут избавляться таким нечеловеческим способом, местные и подумать не могли. Что именно произошло на территории школы, директор сказать не может. Но как раз на днях она обращалась в местную управу с просьбой отловить бездомных собак. После этого во дворе видели бьющихся в судорогах псов.