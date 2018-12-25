Тепло-холодно: горожане жалуются на перепады температуры в общественном транспорте

Температура в некоторых автобусах и трамваях ниже нормы

За поручни в старых трамваях держаться рискуют не все. На морозе руки буквально пристывают к металлу. Пассажиры в салоне кутаются в шарфы и не снимают варежек. Вот и кондуктор — в шапке, свитере и теплой куртке. По-другому смену не выстоять.

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