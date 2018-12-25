Настоящий новогодний бал устроили в Ленинском районе

Этой красивой традиции уже пятнадцать лет, попасть на паркет — большая честь. Гости активно участвуют в жизни района, стараясь помогать людям и братьям меньшим. Тех, кто достоин новогоднего бала, выбирали сами школьники — в двух десятках школ Ленинского района в течение года шло голосование за самых-самых. Среди победителей спортсмены-участники международных соревнований, волонтёры и артисты. Юные лидеры в зале не отсиживались, а удивляли со сцены песнями и танцами. Самих ребят поздравили руководители администрации Ленинского района, а также студенты циркового отделения и научно-магическое шоу, которые устроили яркое представление.