Горячая пора: свердловская автоинспекция перешла на усиленное патрулирование трасс

За два дня экипажи вызволили из ледяного плена 11 машин, заглохших в пути

Так, инспекторам пришлось вызволять из беды пассажиров пассажирского автобуса, который ехал в Тюмень, а также водителя фуры, который встал на трассе из-за застывшего в бензобаке топлива. Дорожные службы объезжают крупные трассы раз в два часа в поисках тех, кто нуждается в помощи. В случае ЧП пострадавшим советуют звонить по телефону 112 или на горячую линию Росавтодора. По прогнозам синоптиков, морозы продержатся на Урале до 27 декабря.

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