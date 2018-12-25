Горячая пора: свердловская автоинспекция перешла на усиленное патрулирование трасс

Так, инспекторам пришлось вызволять из беды пассажиров пассажирского автобуса, который ехал в Тюмень, а также водителя фуры, который встал на трассе из-за застывшего в бензобаке топлива. Дорожные службы объезжают крупные трассы раз в два часа в поисках тех, кто нуждается в помощи. В случае ЧП пострадавшим советуют звонить по телефону 112 или на горячую линию Росавтодора. По прогнозам синоптиков, морозы продержатся на Урале до 27 декабря.