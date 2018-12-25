Горячая линия по мусору заработала в регионе

По единому номеру жители теперь могут пожаловаться на проблемы с вывозом отходов

Отвечать на вопросы будет региональный оператор. В Екатеринбурге это Спецавтобаза. Напомним, с Нового года в области вступит в силу так называемая мусорная реформа. По ней все действия по сбору, вывозу и утилизации отходов переходят в руки трём региональным операторам, действующих в трёх зонах. Как уверяют авторы преобразований, таким образом повысится качество и эффективность вывоза мусора. Правда, за качество придётся заплатить. Дороже всего реформа обойдётся жителям уральской столицы. В месяц горожане будут платить до 200 рублей, из-за чего вырастут суммы в квитанциях.

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Горячая линия по мусору заработала в регионе