Горячая линия по мусору заработала в регионе

Отвечать на вопросы будет региональный оператор. В Екатеринбурге это Спецавтобаза. Напомним, с Нового года в области вступит в силу так называемая мусорная реформа. По ней все действия по сбору, вывозу и утилизации отходов переходят в руки трём региональным операторам, действующих в трёх зонах. Как уверяют авторы преобразований, таким образом повысится качество и эффективность вывоза мусора. Правда, за качество придётся заплатить. Дороже всего реформа обойдётся жителям уральской столицы. В месяц горожане будут платить до 200 рублей, из-за чего вырастут суммы в квитанциях.