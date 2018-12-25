Депутаты Гордумы предложили ввести новую должность в помощь мэру

Кто станет замом Высокинского, пока сказать сложно

Мэру нужна правая рука — решили депутаты екатеринбургской Думы. И предложили ввести новую должность в Администрации города. Кто станет замом Высокинского, пока сказать сложно, но помощник должен быть в курсе всех городских вопросов. И это не единственное нововведение: в 2019 году администрацию Екатеринбурга ждет большая реорганизация. Появятся новые департаменты, а некоторые отделы исчезнут.

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