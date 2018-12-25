Антон Шипулин завершает спортивную карьеру

На пресс-конференции в Москве биатлонист заявил, что предстоящая рождественская гонка в Германии станет для него последней. Свердловский спортсмен собирается уйти из большого спорта. Сразу по нескольким причинам. Шипулин признался: руки у него опустились из-за последнего скандала, недавно его и других российских биатлонистов заподозрили в употреблении допинга. По словам спортсмена, услышав обвинения, он несколько дней не выходил из комнаты, старался отвлечься тренировками, но это не помогло. Сказались и проблемы со здоровьем: в прошлом сезоне биатлонист четыре раза переболел мононуклеозом, и врачи рекомендовали ему взять паузу. Так что Антон решил уйти из большого спорта. Последний раз его профессиональное выступление можно будет увидеть в Германии – Шипулин примет участие в «Рождественской гонке» 29 декабря.