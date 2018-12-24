В город вернулись гигантские абажуры художника Тимофея Ради

У Оперного театра вновь появились оранжевые абажуры. Ими проспект Ленина уже в седьмой раз украшает уличный художник Тимофей Радя. Впервые необычная инсталляция появилась в 2013ом, в рамках фестиваля «Не темно». Тимофея вдохновили абажуры, которые он нашел в гараже у деда. Арт-объект получился добрым и уютным, однако, тут же оказался в центре скандала. Чиновники заявили, что фонари не рассчитаны на такую нагрузку, и заставили снять украшение. Несмотря на скандальное начало, абажуры стали появляться каждую зиму – к всеобщей радости горожан.