В Екатеринбурге неизвестные выбросили змею на мороз

Удава не смогли спасти

Еще живого удава нашли в коробке охранники парковки. При виде пациента шок испытали даже привыкшие ко всему волонтеры — у рептилии от ожогов слезла почти вся кожа! За жизнь Гади — так назвали бедолагу — сражались почти сутки. Но, увы – безуспешно. Выяснилось, что змея и до улицы жила в нечеловеческих условиях. Теперь зоозащитники пытаются найти прежних хозяев удава. Чтобы получить обморожения, этому экзотичному питомцу хватило бы и 5-ти минут на улице. Но удав пробыл на морозе около получаса — после того, как от него зверски избавились, выбросив в помойку. Хладнокровно смотреть на страдания змеи не смогли тысячи екатеринбуржцев, которые узнали о подкидыше в соцсетях. Ее забрал Кирилл, знаток рептилий.

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