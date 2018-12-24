Цирк приглашает в путешествие в Лапландию

Праздничное настроение поддержит и цирк, где стартовала новогодняя программа Гии Эрадзе. На сей раз Заслуженный артист России и Грузии приглашает екатеринбуржцев в волшебное путешествие в Лапландию. Здесь всё, как в сказке: злая Черная королева, тролли, добрая Фея и капризная принцесса. Кстати, непростой характер показывают и самые грозные участники. Тигры и леопарды рычат и скалятся не по сценарию, а весьма всерьез. Как на одной арене встретилась быль и сказка