Под Верхней Пышмой открыли вторую очередь гигантских теплиц

Под Екатеринбургом открыли вторую очередь гигантских овощных теплиц. В магазины города оттуда везут огурцы и помидоры. Но оставляют эти теплицы и след в небе. Речь об отсвете, который особенно заметен, когда над городом облака. Иногда даже кажется, что где-то горит большой пожар. Для овощей здесь по-настоящему тепличные условия. Плантации огурцов раскинулись аж на 6 с половиной гектаров. Но несмотря на промышленный масштаб аграрии знают «в лицо» каждое растение.