Под Екатеринбургом открыли вторую очередь гигантских овощных теплиц. В магазины города оттуда везут огурцы и помидоры. Но оставляют эти теплицы и след в небе. Речь об отсвете, который особенно заметен, когда над городом облака. Иногда даже кажется, что где-то горит большой пожар. Для овощей здесь
Под Верхней Пышмой открыли вторую очередь гигантских теплиц
Теперь работы у овощеводов прибавилось
Под Екатеринбургом открыли вторую очередь гигантских овощных теплиц. В магазины города оттуда везут огурцы и помидоры. Но оставляют эти теплицы и след в небе. Речь об отсвете, который особенно заметен, когда над городом облака. Иногда даже кажется, что где-то горит большой пожар. Для овощей здесь
Также в разделе Технологии
Вчера
Под Верхней Пышмой открыли вторую очередь гигантских теплиц