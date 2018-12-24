Под Верхней Пышмой открыли вторую очередь гигантских теплиц

Теперь работы у овощеводов прибавилось

Под Екатеринбургом открыли вторую очередь гигантских овощных теплиц. В магазины города оттуда везут огурцы и помидоры. Но оставляют эти теплицы и след в небе. Речь об отсвете, который особенно заметен, когда над городом облака. Иногда даже кажется, что где-то горит большой пожар. Для овощей здесь по-настоящему тепличные условия. Плантации огурцов раскинулись аж на 6 с половиной гектаров. Но несмотря на промышленный масштаб аграрии знают «в лицо» каждое растение.

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